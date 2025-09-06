Samuel García agradece ‘valentía’ de Sheinbaum ante aranceles; Presidenta respalda al gobernador

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, reconoció y agradece a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su liderazgo ante las negociaciones con Estados Unidos por aranceles.

“Agradecer su valentía y lo firme que ha sido con el tema de Estados Unidos y de defender a México. Como mexicano, me siento orgulloso de tener una Presidenta que ha estado firme contra esta guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que México se respeta. Muchas gracias, Presidenta”, destacó.

Tras la bienvenida, Sheinbaum respaldó al gobernador y pidió respeto ante la desaprobación de algunos de los asistentes.

“Aquí se respeta a todos”, dijo a y regiomontanas y regiomontanas que se dieron cita en la Macroplaza.

Más tarde, Samuel García agradeció a la Presidenta por el apoyo en materia de seguridad, que ha permitido reducir en un 78 por ciento los homicidios y delitos de alto impacto en Nuevo León.

Además, el mandatario recordó los proyectos anunciados este sábado para la entidad, entre ellos un nuevo Hospital Regional y la nueva Unidad Familiar en San Nicolás de los Garza.

Además, el próximo 9 de septiembre arranca la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, que pasará por Monterrey.

cehr