¿Cómo registrarse en Mi beca para empezar 2025?

De acuerdo con el portal oficial de Mi beca para empezar, el objetivo de este programa social es “mejorar el ingreso de las familias que cuentan con personas inscritas o matriculadas en escuelas de educación (preescolar y primaria).” Para así poder contribuir a la erradicación de la deserción escolar por falta de recursos económicos para adquirir útiles escolares.

Los montos que recibirán las y los beneficiarios de este programa está dividido en tres categorías: Nivel preescolar, quienes recibirán un total de 600 pesos mensuales; nivel primaria, quienes recibirán un total de 650 pesos mensuales; y nivel Centro de Atención Múltiple (CAM), quienes recibirán un total de 600 pesos mensuales en todos los niveles.

Los depósitos serán realizados durante los primeros días hábiles de cada mes que conformen el ciclo escolar 2025-2026.

Este programa únicamente está dirigido a estudiantes de nivel básico que se encuentren inscritos en una escuela pública ubicada en la Ciudad de México.

🎒 Beneficiarios de Mi Beca para Empezar: el primer depósito del ciclo escolar 2025-2026 se realizará el 1° de septiembre.

👧 Preescolar: $600

👦 Primaria: $650

🏫 CAM: $600

👉 Este apoyo constará de 10 depósitos mensuales hasta junio de 2026.

¿Qué documentos necesito para ser beneficiario de Mi beca para empezar 2025-2026?

Para realizar el registro de beneficiario para el programa Mi beca para empezar 2025 debes presentar los siguientes documentos en original y copia fotostática:

CURP del beneficiario, debe contener la leyenda “Certificada: Verificada con el Registro Civil”

Identificación oficial vigente del padre o tutor. Puede ser INE, cédula profesional, pasaporte vigente, cartilla militar ó licencia de conducir vigente.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses. Puede ser el recibo de agua, CFE, gas, predio, servicio de internet o constancia de residencia.

Correo electrónico personal.

Número de teléfono celular personal.

Cuenta Llave CDMX creada por el tutor con el mismo correo electrónico y número de teléfono registrados el ciclo anterior. https://llave.cdmx.gob.mx/

¿Cómo puedo realizar el registro en Mi beca para empezar 2025-2026?

Puedes realizar el registro en la página Mi Beca Para Empezar una vez que el ciclo escolar haya comenzado.

Para poder realizar este registro debes contar con tu Cuenta Llave CDMX, la cual puedes crear en tres sencillos pasos:

Ingresar tu correo electrónico y contraseña de tu Llave CDMX Expediente. Dar clic en el botón de color verde que contiene la leyenda “Registro de Tutor” Ingresar una fotografía en formato jpg o bien un documento PDF de todos los documentos mencionados anteriormente.

Por cada tutor podrá realizarse únicamente el registro de máximo 3 beneficiarios. En caso de estar a cargo de más de tres menores, debes asistir de manera presencial a las oficinas de atención del Fideicomiso Bienestar Educativo.

Para registrar a los beneficiarios debes ingresar a la página, dar clic en el botón con la leyenda Registro de Beneficiario, posteriormente ingresar el CURP del menor de edad, resolver el capcha y consultar el CURP del menor en el botón.

Una vez que aparezca un recuadro de color azul con la leyenda “El beneficiario está inscrito en una escuela pública y puede proceder con el registro en este sitio” puedes aceptar los términos y condiciones para que la información sea enviada.

Mi Beca para Empezar ı Foto: Especial

Si uno o más menores de edad a tu cargo fueron acreedores del beneficio Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar durante el ciclo escolar 2024-2025, debes actualizar el registro máximo el 30 de diciembre del 2025 en la página ingresando con la Cuenta Llave CDMX Expediente del tutor.