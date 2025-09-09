Marina prepara contingente de 2,900 elementos y aeronaves para desfile militar del 16 de septiembre

Elementos de la Marina se alistan para participar en el desfile militar del 16 de septiembre.

La Secretaría de Marina (Semar) realizó la revista general de la columna que participará en el desfile del 16 de septiembre, con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia y del Bicentenario de su consolidación en la mar.

La revista fue presidida por el titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien acudió al Autódromo Hermanos Rodríguez para encabezar el acto.

Con uniformes de gala, cadetes y fuerzas especiales representarán a la Armada en el desfile patrio. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Al filo de las 11:00 horas de este martes, bajo las notas del himno de la Heroica Escuela Naval, arrancó la columna que desfilará ante la nación. En el contingente participarán 2 mil 900 elementos, 20 caninos, 72 vehículos y 10 embarcaciones. Además, se presentarán 16 vehículos temáticos correspondientes a distintas tareas de la Semar en el país y sus zonas navales.

Con uniformes de gala participarán los estudiantes del Sistema Educativo Naval, futuros mandos de la institución. En tanto, las fuerzas especiales y la Infantería de Marina, responsables de detenciones y operaciones en campo, marcharán con equipo táctico y rostros camuflados.

La Semar desplegará personal, aeronaves, embarcaciones y vehículos en la parada militar. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

El capitán José Díaz Castillo explicó que este año la Marina conmemora la independencia en la mar, pues recordó que en 1825 los departamentos de Guerra y Marina crearon la Armada de México para librar la capitulación del fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz y expulsar al último reducto español el 23 de noviembre. “Con ello surge el México independiente que conocemos hoy”, señaló.

Asimismo, detalló que se presentarán 19 ejes temáticos, entre ellos lo relacionado con la Escuela Naval Militar, Asiponas y grupos aeroportuarios. También se hará énfasis en los tres componentes de la Armada de México: terrestre, superficie y aéreo.

El almirante Raymundo Morales encabezó la revista del contingente que marchará en la capital. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

El componente terrestre, con nuestra gloriosa Infantería de Marina y la unidad de Operaciones Especiales. El componente de superficie, materializado por naves temáticas como la patrulla oceánica de largo alcance, que simboliza el cumplimiento del estado de derecho en la mar. Y en la parada aérea mostraremos las capacidades de nuestra fuerza aeronaval, representada por cinco aviones Texan y tres helicópteros Capitán José Díaz Castillo



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am