Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de septiembre de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 y miércoles 10 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate: $34.80 el kilo (solo hoy 9 de septiembre)

Jitomate Guaje/Saladette: $9.80 el kilo

Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza

Sandía con semilla: $13.80 el kilo

Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo

Limón con semilla: $19.80 el kilo

Manzana Golden Delicious: $29.80 el kilo

Tuna Blanca: $27.80 el kilo

Lechuga romana: $15.80 la pieza

Chayote sin espinas: $32.80 el kilo

Flor de Jamaica a granel: $189.00 el kilo

Brócoli: $46.80 el kilo

Jícama: $19.80 el kilo

Elote blanco: $8.80 la pieza

Chile poblano: $24.80 el kilo

Productos secos Vallet Foods: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90 el kilo

Menudo de res de panza Rancho Santa Fe: $89.90 el kilo

Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $88.90 el kilo

Combinado de mariscos congelado: $109.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s: $174.90 el kilo

Chuleta de cerdo congelada: $109.00 el kilo

Filete de basa congelado: $74.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo

Camarón coctelero chico congelado: $149.00 el kilo

Robalo ración: $199.00 el kilo

¡Comer sano es más fácil cuando ahorras! 🥩🥑🛒 Aprovecha este #MartesYMiércolesDelCampo con los mejores precios ❤️✨ En... Publicado por Soriana en Martes, 9 de septiembre de 2025

