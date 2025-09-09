¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de septiembre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 y miércoles 10 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate: $34.80 el kilo (solo hoy 9 de septiembre)
  • Jitomate Guaje/Saladette: $9.80 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza
  • Sandía con semilla: $13.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo
  • Limón con semilla: $19.80 el kilo
  • Manzana Golden Delicious: $29.80 el kilo
  • Tuna Blanca: $27.80 el kilo
  • Lechuga romana: $15.80 la pieza
  • Chayote sin espinas: $32.80 el kilo
  • Flor de Jamaica a granel: $189.00 el kilo
  • Brócoli: $46.80 el kilo
  • Jícama: $19.80 el kilo
  • Elote blanco: $8.80 la pieza
  • Chile poblano: $24.80 el kilo
  • Productos secos Vallet Foods: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90 el kilo
  • Menudo de res de panza Rancho Santa Fe: $89.90 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $88.90 el kilo
  • Combinado de mariscos congelado: $109.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s: $174.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo congelada: $109.00 el kilo
  • Filete de basa congelado: $74.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $149.00 el kilo
  • Robalo ración: $199.00 el kilo

¡Comer sano es más fácil cuando ahorras! 🥩🥑🛒 Aprovecha este #MartesYMiércolesDelCampo con los mejores precios ❤️✨ En...

Publicado por Soriana en Martes, 9 de septiembre de 2025

