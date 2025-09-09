Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de septiembre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 y miércoles 10 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
Anuncia el SESNSP
Asesinatos en México bajan 32% durante gobierno de Claudia Sheinbaum
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate: $34.80 el kilo (solo hoy 9 de septiembre)
- Jitomate Guaje/Saladette: $9.80 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza
- Sandía con semilla: $13.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo
- Limón con semilla: $19.80 el kilo
- Manzana Golden Delicious: $29.80 el kilo
- Tuna Blanca: $27.80 el kilo
- Lechuga romana: $15.80 la pieza
- Chayote sin espinas: $32.80 el kilo
- Flor de Jamaica a granel: $189.00 el kilo
- Brócoli: $46.80 el kilo
- Jícama: $19.80 el kilo
- Elote blanco: $8.80 la pieza
- Chile poblano: $24.80 el kilo
- Productos secos Vallet Foods: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90 el kilo
- Menudo de res de panza Rancho Santa Fe: $89.90 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $88.90 el kilo
- Combinado de mariscos congelado: $109.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s: $174.90 el kilo
- Chuleta de cerdo congelada: $109.00 el kilo
- Filete de basa congelado: $74.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $149.00 el kilo
- Robalo ración: $199.00 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT