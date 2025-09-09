Morena y PT denuncian información falsa del PAN y Cabeza de Vaca para evadir corrupción

Las y los diputados locales de Tamaulipas de MORENA y del PT sostuvimos reuniones de trabajo en la @Mx_Diputados con el coordinador federal

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas Humberto Prieto Herrera, denunció que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Partido Acción Nacional (PAN) “están dando patadas de ahogado”, al difundir noticias falsas para perjudicar a funcionarios estatales con el propósito regresar al poder.

“Nosotros en el Congreso del Estado, nos hemos dado cuenta de esa forma de operar. Y no vamos a permitir que delitos o actos de corrupción en los cuales sí se han presentado pruebas contundentes como contratos sin firmas y transferencias sin facturas, queden impunes”, apuntó.

Las y los diputados locales de Tamaulipas de MORENA y del PT sostuvimos reuniones de trabajo en la @Mx_Diputados con el coordinador federal y enlace con nuestro estado, Dip. @canturosas , así como con diversos legisladores, para alinear agendas legislativas rumbo al próximo… pic.twitter.com/k4CDmk1dQk — Humberto Prieto (@Betoprietoh) September 9, 2025

En compañía de 20 legisladores locales y federales, el líder parlamentario de Tamaulipas añadió que en su “desesperación”, el exmandatario panista busca perjudicar a servidores públicos “para seguir engordando sus bolsillos a costa del erario público”.

En conferencia de prensa, Humberto Prieto denunció cómo el PAN usa una estrategia para dañar la imagen de funcionarios locales, como lo que recientemente ocurrió con Tania Contreras, magistrada presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

“A ellos: a Acción Nacional, al exgobernador Cabeza de Vaca, no les importa Tamaulipas, los mueven únicamente sus intereses personales, quieren regresar al poder para seguir engordando sus bolsillos a costa de las arcas públicas. Y eso no lo vamos a permitir”, sentenció.

El legislador tamaulipeco explicó que el mismo exgobernador, en una entrevista, aceptó que hubo contratos con los hermanos Sergio y Julio César Carmona, empresarios señalados por obtener contratos millonarios, participar en el contrabando de combustibles y financiar campañas políticas en la región.

Agregó que PAN en Tamaulipas emitió un comunicado donde aceptan haber tenido nexos con ellos a través de contratos otorgados, situación que el exgobernador y el partido llevan años negando.

“Por tal motivo nosotros en el Congreso del Estado de Tamaulipas, no podemos quedarnos de brazos cruzados y ser cómplices, por lo que esta bancada solicitó en la Junta de Gobierno la instalación de una Comisión para dar Seguimiento de esas denuncias”, agregó

El diputado hizo énfasis en que van a exigir que se llegue al fondo y se destape cualquier red de corrupción en la que se encuentre por parte de Cabeza de Vaca y que “haya afectado los ingresos de nuestros ciudadanos”.

Por otro lado, hizo hincapié en que el nuevo Poder Judicial Federal, “ya no lo va a proteger, ni podrá torcer la ley a punta de billetazos de dudosa procedencia”.

Finalmente, sostuvo que desde el Congreso de Tamaulipas darán seguimiento a cada peso que haya sido afectado del erario público.

“Dicen que la justicia a veces tarda, pero siempre llega, y ha llegado el momento de que en nuestro estado esa justicia toque a la puerta de quienes abusaron de la confianza del pueblo tamaulipeco, y ahora está más cerca que nunca”.

MSL