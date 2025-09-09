Siguen investigaciones, asegura

Sheinbaum: No hay certeza de que capitán de Marina muerto estuviera involucrado en red de huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum externó un pésame por la muerte del capitán Abraham Jeremías Pérez, encontrado sin vida, pero aseguró que no hay certeza de que esté involucrado en huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo. Foto: Captura de video
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que hasta ahora no se tiene acreditado que el capitán Abraham Jeremías Pérez, encontrado sin vida ayer, haya estado involucrado en la red de huachicol fiscal evidenciada por el Gabinete de Seguridad este fin de semana.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal externó un pésame por el fallecimiento del elemento y aseguró que ya se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer su muerte.

“Lamentamos la muerte de este marino; nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso entonces pues vienen las investigaciones pero primero en nuestra solidaridad a la Marina y a la armada México y por supuesto a los familiares”, dijo.

