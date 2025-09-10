Apuesta Baja California con Punta Colonet a desarrollo y competitividad

Marina del Pilar Ávila (4.a de izq. a der.), y Raymundo Pedro Morales, con funcionarios, ayer, en la firma del convenio.

Con la entrega del título de concesión del puerto multimodal de Punta Colonet en Baja California “se consolida un proyecto que tenía 25 años en espera, gracias a la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la participación fundamental de la Secretaría de Marina (Semar)”, aseguró la mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La gobernadora dijo que esta infraestructura marcará un antes y un después en la economía del estado, al consolidar al sur de Baja California como un nuevo polo de desarrollo y oportunidades.

“Hoy comienza una etapa que transformará nuestro estado. Punta Colonet será un motor de trabajo y crecimiento que abrirá puertas a miles de familias y colocará a Baja California en el mapa del comercio internacional”, afirmó.

35 por ciento se incrementará las exportaciones mexicanas con el puerto

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, subrayó que este proyecto refleja el compromiso del Estado mexicano con el desarrollo logístico del país y que la participación de la institución será clave para garantizar que avance con seguridad y certidumbre.

Ubicado a 240 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, Punta Colonet se convertirá en un punto estratégico de acceso al mercado estadounidense, aliviará la saturación de los puertos de Los Ángeles y Long Beach y consolidará a Baja California como un nodo logístico en el comercio internacional.

El plan contempla una terminal de gran capacidad con calado de 17.5 metros, infraestructura versátil para distintos tipos de carga, tecnología de automatización e inteligencia logística, además de una zona industrial y de servicios que detonará la economía del sur de la entidad.

En este sentido, el secretario de Economía e Innovación de Baja California, Kurt Honold, explicó que la construcción del puerto y sus terminales generarán alrededor de 4 mil 500 empleos directos y más de 30 mil indirectos, al beneficiar a sectores como el autotransporte, el comercio local, los servicios médicos y de hospedaje, lo que se reflejará en un crecimiento regional de gran alcance.

En la etapa operativa se estima superar los 30 mil empleos permanentes en actividades como logística, minería, manufactura y transporte, diversificando la economía regional y ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo para las y los bajacalifornianos.

Este crecimiento también tendrá un impacto social, con mejor infraestructura educativa, de salud y de servicios públicos, además de mayor conectividad y arraigo en la región, contribuyendo a reducir desigualdades y elevar la calidad de vida de las familias.

De acuerdo con estimaciones oficiales, Punta Colonet permitirá incrementar en más de un 35 por ciento las exportaciones mexicanas por la vía del Pacífico, impulsando a sectores estratégicos como la manufactura, la minería y la logística. Todo bajo un esquema sustentable y con autorizaciones ambientales que garantizan un desarrollo responsable.

La construcción está programada en tres etapas entre 2026 y 2035 y abarcará una superficie de 2 mil 769 hectáreas con un recinto portuario de 83 hectáreas. Morales Ángeles también aseguró que la obra será un puerto seguro y moderno, dando a Baja California un papel estratégico en el comercio internacional y atrayendo inversiones que fortalecerán sectores como la minería, la manufactura y la logística.

Finalmente, la gobernadora Marina del Pilar señaló que la construcción fue durante décadas un anhelo que hoy se convierte en un compromiso hecho obra.Gracias al impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Punta Colonet será el puerto del futuro, hecho realidad en el presente.