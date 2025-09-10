Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero

Suman más de 48 toneladas de este tipo de droga confiscadas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente 1.6 toneladas de cocaína en una operación marítima realizada al suroeste de Acapulco, Guerrero. Con ello se evitó que unas 3 mil 200 millones de dosis llegaran a las calles, con una afectación económica estimada en 371 mil 800 millones de pesos a los grupos delictivos. Con este decomiso, sumaron más de 48 toneladas de droga confiscadas en la mar durante la presente administración, lo que evitó

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó la magnitud de los resultados alcanzados:

“En una operación marítima frente a las costas de Guerrero, elementos de la Semar aseguraron 1.6 toneladas de cocaína. Con esta acción suman más de 48 toneladas de cocaína aseguradas en el mar durante la presente administración”, escribió en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 9 de septiembre de 2025

En una operación marítima frente a las costas de Guerrero, elementos de la @SEMAR_mx aseguraron 1.6 toneladas de cocaína.

Con esta acción suman más de 48 toneladas de cocaína aseguradas en el mar durante la presente administración. pic.twitter.com/c2whlXNAEo — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 10, 2025

De acuerdo con la información oficial, la acción se llevó a cabo como parte de los operativos de vigilancia marítima y aérea para mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

En el dispositivo participaron embarcaciones y aeronaves de la Armada de México que dieron seguimiento a rutas previamente identificadas como utilizadas por embarcaciones dedicadas al tráfico ilícito. Durante la inspección fueron asegurados 54 bultos tipo costalilla, que en su interior contenían alrededor de 1 mil 600 paquetes confeccionados con cocaína.

Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La Marina subrayó que estas acciones se enmarcan en la estrategia de seguridad coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR