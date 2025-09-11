Carreteras mexiquenses toman pista nacional

Con la novedad de que el Primer Informe de Claudia Sheinbaum dejó claro que el Estado de México se convirtió en protagonista del nuevo plan carretero. Y es que la Presidenta subrayó la modernización de la de Toluca–Zihuatanejo, la reconstrucción de los puentes Alameda Oriente en Nezahualcóyotl y la entrada en operación de los trenes de pavimentación para rescatar vialidades en el oriente de la entidad. Lo interesante, nos aseguran, es que detrás de estos anuncios se mueve la estrategia de la gobernadora Delfina Gómez, que empuja un plan integral para que el Estado de México deje de ser un simple corredor de paso y se posicione como polo de desarrollo. Conectar regiones, mover mercancías y mejorar la vida de millones de mexiquenses es el eje de una jugada que apenas comienza a desplegarse. Ahí el dato.