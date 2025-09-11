Delincuencia rebasa a Nahle

El hallazgo sin vida del excandidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia, y de otra persona, en el municipio de El Espinal, reflejan el recrudecimiento de la crisis de violencia que se vive en Veracruz desde hace varios meses. En Coxquihui, además del asesinato del aspirante guinda, ayer fue atacada a balazos la casa del alcalde electo, Lauro Becerra, acción durante la cual un vecino perdió la vida. La dirigencia estatal del PAN condenó la agresión y reveló que desde el pasado 4 de agosto pidieron protección para Lauro, pues por esas fechas se habían registrado ataques con drones en la región, pero la autoridad no hizo caso. Esta espiral de violencia lleva a muchos a suponer que el Gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle, ya quedó rebasado por los grupos delictivos, los cuales pudieron asesinar a un excandidato y balear la casa del alcalde electo de Coxquihui en un mismo día, sin consecuencias para ellos. Uf.