Recursos en salud, etiquetados

Oportuna, nos dicen, la aclaración que hizo ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que en el proyecto de PEF-2026 no se contempla un recorte en salud, sino todo lo contrario. Y es que quienes han alertado sobre una supuesta reducción sólo han tomado en cuenta a la Secretaría de Salud, cuando lo correcto sería revisar las proyecciones de cada una de las instituciones del ramo y luego hacer un balance general. La Jefa del Ejecutivo federal explicó ayer que el próximo año una buena parte de la inversión en salud se asignó a IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y a otros organismos, además de que los principales programas del sector tienen un presupuesto etiquetado. Ya encarrerada, la mandataria dijo también que “el presupuesto en educación aumenta, vivienda aumenta, inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta”, mientras que disminuye el gasto operativo del Gobierno, sobre todo, en los salarios de los altos funcionarios.

