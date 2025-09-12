Alistan tijera para el PJ

Más de uno se fue con la finta de que en 2026 el Poder Judicial de la Federación ejercería más dinero que el año pasado, por lo que aparentemente se caía el argumento de que la reforma judicial ayudaría a ahorrar recursos. Por eso, nos comentan, fue más que oportuna la aclaración que hizo ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum, de que el presupuesto previsto en el proyecto de PEF-2026 fue el que elaboró el anterior Poder Judicial, cuyas funciones terminaron el 31 de agosto. Para que quede claro, la mandataria anunció que pedirá a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que, ya en la aprobación del Paquete Económico, reduzca los recursos del PJ, toda vez que, de entrada, los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán más bajos y se va a aplicar una política de austeridad. En la Corte ya le tomaron la palabra y anunciaron que harán lo propio para que, efectivamente, los fondos se ajusten.

