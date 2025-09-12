Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a Estados Unidos

Correos de México reanuda envío de cartas y documentos sin valor comercial a Estados Unidos

El Gobierno de la República, encabezado por Claudia Sheinbaum, reanudó este viernes, a través de Correos de México, el envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia Estados Unidos.

COMUNICADO CONJUNTO. “ @CorreosdeMexico reanuda envío de cartas y documentos sin valor comercial a Estados Unidos”.



Más información en siguiente enlace:https://t.co/nJBJ0qtq7F@SRE_mx pic.twitter.com/XJXkGUeFwf — Correos de México (@CorreosdeMexico) September 12, 2025

Dicha acción volvió a reanudarse tras la suspensión preventiva aplicada a finales de agosto de 2025, por la Orden Ejecutiva 14324 del Gobierno de Estados Unidos.

De esta forma, Correos de México fue el primer miembro de la UPU en restablecer los envíos en un contexto en el que operadores postales privados siguen con servicios limitados.

“Esto es posible gracias a la coordinación interinstitucional entre las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Correos de México”, explicó la institución.

Agregó que la iniciativa privada, en particular Aeroméxico, fue fundamental para avanzar en la resolución de este reto.

“La agilidad con la que se está resolviendo este reto responde al compromiso del Gobierno de México para promover los intereses de todas las y los mexicanos a través de la negociación y la colaboración conjunta; y el diálogo fraterno que se mantiene con el Gobierno de Estados Unidos”, concluyó.

JVR