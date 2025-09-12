Aeroméxico, fundamental

Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a Estados Unidos

Correos de México fue el primer miembro de la UPU que suspendió sus servicios; hoy restablece México el envío de cartas y documentos

Correos de México reanuda envío de cartas y documentos sin valor comercial a Estados Unidos
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos sin valor comercial a Estados Unidos Foto: X @CorreosdeMexico
Por:
La Razón Online

El Gobierno de la República, encabezado por Claudia Sheinbaum, reanudó este viernes, a través de Correos de México, el envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia Estados Unidos.

Dicha acción volvió a reanudarse tras la suspensión preventiva aplicada a finales de agosto de 2025, por la Orden Ejecutiva 14324 del Gobierno de Estados Unidos.

De esta forma, Correos de México fue el primer miembro de la UPU en restablecer los envíos en un contexto en el que operadores postales privados siguen con servicios limitados.

TE RECOMENDAMOS:
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos sin valor comercial a Estados Unidos

Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a Estados Unidos

“Esto es posible gracias a la coordinación interinstitucional entre las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Correos de México”, explicó la institución.

Agregó que la iniciativa privada, en particular Aeroméxico, fue fundamental para avanzar en la resolución de este reto.

“La agilidad con la que se está resolviendo este reto responde al compromiso del Gobierno de México para promover los intereses de todas las y los mexicanos a través de la negociación y la colaboración conjunta; y el diálogo fraterno que se mantiene con el Gobierno de Estados Unidos”, concluyó.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Capturan a “El Choko” y desmantelan su célula criminal
Caen otros 12

Reaprehenden a ‘El Choko’, líder de ‘La Chokiza’; lo trasladan al Altiplano