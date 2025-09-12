Grito ahogado en Veracruz

El Ayuntamiento de Cerro Azul, en Veracruz, anunció ayer la cancelación de la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile correspondiente, debido a la inseguridad, con lo que suman dos municipios del norte de la entidad que suspenden la celebración de las fiestas patrias. En Cerro Azul, nos recuerdan, está ubicado el predio en donde fue hallado el cuerpo de la maestra Irma Cruz Hernández, el pasado 24 de julio. El otro municipio que canceló Grito y desfile fue Coxquihui, donde el miércoles fue asesinado el excandidato de Morena a la alcaldía, Ramón Valencia, y fue baleada la casa del edil electo, Lauro Becerra. Por si fuera poco, ayer un hombre fue secuestrado por hombres armados a plena luz del día en el centro de Tuxpan. La violencia no cede en Veracruz, pese al apoyo que la entidad gobernada por Rocío Nahle ha recibido de la Federación. Hay quien piensa que, cuando el Gobierno estatal haga lo que le corresponde, las cosas podrían empezar a cambiar. ¿Será?

