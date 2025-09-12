Martha Lidia Pérez, a la CNB; colectivos le dan visto bueno

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer que Martha Lidia Pérez Gumecindo fue designada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), por ser el perfil más preparado de entre los participantes.

En conferencia de prensa, se detalló que Pérez Gumercindo, quien fungía como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), fue elegida no por razones políticas, sino por su capacidad técnica, operativa y jurídica, así como su sensibilidad, empatía con las familias de las víctimas, amplio conocimiento jurídico y de operatividad.

El Dato: Además de la evaluación técnica, la Secretaría de Gobernación consideró los comentarios y observaciones de la ciudadanía y los colectivos para la selección de perfiles.

La secretaria de Gobernación agregó que esta designación responde a la instrucción de la Presidenta Sheinbaum de atender como una prioridad la crisis de desapariciones en el país. Además, explicó que el proceso de elección tuvo intensa participación de familias, colectivos y especialistas en la materia.

“Fueron 76 los perfiles propuestos por colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil; 27 cumplieron con los requisitos formales establecidos en las bases y, al final, 25 personas fueron entrevistadas”, detalló.

Después de ello, se eligió a tres hombres y dos mujeres: Hermilo de Jesús Lares, quien es ministerio público de la Fiscalía de Jalisco; Javier Ignacio Díaz, perito y extitular de la Comisión de Búsqueda de Sonora; María Mercedes Pascual, psicóloga y trabajadora de la Fiscalía de Jalisco.

También a Sol Berenice Salgado, extitular de la Comisión de Búsqueda del Estado de México, así como a Martha Lidia Pérez Gumecindo, que la Secretaría de Gobernación seleccionó tras una serie de entrevistas y envió a la Presidenta para que ella tomara la decisión final.

La titular de la Segob recordó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, “se atiende como una prioridad del Gobierno el tema de búsqueda de personas, que causa dolor y hace tomar conciencia sobre la necesidad de seguir trabajando y fortaleciendo los procesos”.

Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Segob, explicó que Pérez Gumecindo cumplió con los aspectos de trayectoria, experiencia profesional, compromiso y empatía con las víctimas, así como capacidad técnica, que establece la ley.

“De acuerdo con la normatividad vigente y tras conocer lo expresado, tomando en cuenta el análisis presentado por quienes llevaron a cabo las entrevistas por la Secretaría de Gobernación, tomando en cuenta la trayectoria, los resultados de su trabajo y experiencia profesional, el compromiso y empatía con las víctimas y su capacidad técnica, determinó que la persona que ocupará el cargo de Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas sea la maestra Martha Lidia Pérez Gumecindo”, declaró el funcionario federal.

Martha Lidia Pérez Gumecindo es abogada veracruzana y maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología, y toma el cargo en sustitución de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien renunció el 29 de julio pasado. Como nueva titular de la CNB, deberá hacer frente a la crisis de desapariciones en el país. En México, el gobierno reconoce 127 mil personas sin localizar, más de cinco mil 600 fosas clandestinas y una crisis forense de 72 mil cuerpos sin identificar.

En redes sociales, la buscadora Cecilia Flores respaldó el nombramiento de Pérez Gumecindo, al externar que “no sólo tiene la empatía que necesita el cargo, también es una mujer brillante que lleva años documentando el fenómeno de las desapariciones en todo el país y por fin se logrará lo que tanto pedimos: juntar la investigación con la búsqueda”.

FORMACIÓN: Abogada con maestría en Derecho Procesal, Penal y Criminología.

TRAYECTORIA: Fiscal especializada en Investigación de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR). Agente del Ministerio Público Investigador y Litigación, y ocupó diversos cargos como fiscal de Unidad y Regional en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.