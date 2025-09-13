Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por caso Hernán Bermúdez

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, reiteró su compromiso con la justicia tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad Pública durante su gestión como gobernador de Tabasco, y aseguró estar dispuesto a presentarse ante las autoridades cuando así se lo requiera.

Recordó que él mismo solicitó que se investigue a fondo este caso y subrayó su disposición plena para comparecer ante las autoridades.

López Hernández sostuvo que “el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie”. Enfatizó que esa es “la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”.

El senador arremetió contra el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, al señalar que quienes hoy piden investigaciones “deben empezar por responderle al pueblo de México si ya se determinó el no ejercicio penal en las averiguaciones en las que está involucrado”.

Agregó que en el pasado “los mismos que hoy exigen transparencia (…) guardaron silencio cómplice” frente a accidentes como los de Juan Camilo Mouriño y Ramón Martín Huerta.

Recordó además que Ricardo Anaya vivió varios años fuera del país tras perder la elección presidencial y que “sólo regresó bajo el amparo del fuero que hoy lo protege en el Senado”. Al respecto, dijo: “ Ese es el verdadero rostro de la hipocresía política : el de quien se esconde cuando debe rendir cuentas, y aparece sólo cuando está seguro de que lo cubre un fuero”.

López Hernández insistió en que la exigencia de justicia no puede ser bandera de quienes representan “los intereses de la corrupción”, sino de quienes han impulsado la transformación para que nunca más la impunidad sea la norma. “Nosotros vamos a seguir firmes: justicia, cero encubrimiento y cero complicidades. Ese es el compromiso con el pueblo de México”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr