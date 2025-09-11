Anaya culpa a Morena por desgaste de Semar

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, responsabilizó a Morena del desgaste que enfrenta la Secretaría de Marina (Semar) tras los recientes señalamientos de la presunta participación de elementos navales en actividades de huachicol y tráfico de fentanilo.

Anaya calificó como “vergonzoso” que desde el oficialismo se respondiera con chistes a un tema de tal gravedad. “Es sintomático de que no han entendido la magnitud del problema. Están manipulando cifras de homicidios y desaparecidos, y la estrategia no está funcionando”, advirtió.

Al ser cuestionado sobre versiones que ligaban a marinos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el panista sostuvo que la responsabilidad recae en Morena por haber asignado a las Fuerzas Armadas tareas que correspondían a los civiles. “El error de origen fue poner a la Marina al frente de aduanas, un espacio propenso al soborno y a la corrupción. Eso derivó en el debilitamiento de la institución”, acusó.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El Choko en la política

5 elementos de la Semar fueron detenidos por huachicol fiscal

El panista consideró “Morena puso a la Marina en un lugar donde nunca debió estar y hoy tenemos marinos asesinados, corrompidos y hasta suicidios. Nuestro llamado es a dejar de repartir culpas y enfrentar el problema de raíz”, concluyó.