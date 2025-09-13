Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena en Paraguay previo a extradición a México

Tras una audiencia realizada este sábado, un juez en Paraguay dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo”, o “Comandante H”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora” detenido el viernes en Mariano Roque Alonso, ciudad ubicada en el departamento Central.

De acuerdo con el diario ABC, Bermúdez Requena permanecerá en prisión preventiva en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ubicada en Asunción, capital del país sudamericano.

Lo anterior, después de que “El Abuelo” rechazara la extradición voluntaria y se iniciara el proceso de extradición a México que se extendería por 60 días.

“La decisión de Bermúdez se comunica, a través de la Corte Suprema de Justicia y por su intermedio por Relaciones Exteriores a México, para que remita el exhorto de extradición. Pues, el mismo fue detenido con fines de extradición a su país”, informó el medio paraguayo.

Bermúdez Requena es señalado como líder y fundador de “La Barredora”, grupo criminal con sede en Tabasco vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con una orden de aprehensión vigente en México, emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro; además, contaba con una ficha roja de la Interpol.

El “Comandante H” se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández, actual senador por Morena.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de septiembre en una vivienda ubicada en el barrio de Surubi’i, en una operación entre autoridades mexicanas y de Paraguay, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo", presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el… pic.twitter.com/O7aON498Bc — Santiago Peña (@SantiPenap) September 13, 2025

Santiago Peña Palacios, presidente de Paraguay, celebró la captura de “uno de los capos más buscados de México” como “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”.

El mandatario paraguayo destacó la “estrecha cooperación” binacional, lo que agradeció la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la red social X.

En la misma red social, Santiago Peña compartió imágenes del momento de la detención de Hernán Bermúdez Requena, sometido por agentes paraguayos tras irrumpir en la vivienda de Mariano Roque Alonso.

En otra grabación se observa tranquilo al exfuncionario de 72 años, con cabello largo y cano, mientras le notifican la orden internacional de captura.

Momento en que le notifican a Hernan Bermúdez Requena su detención derivado de una orden de aprehensión internacional., ejecutada por autoridades paraguayas, interpol y @SSPCMexico. pic.twitter.com/5tI0FPAPnf — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) September 13, 2025

