Civilidad entre Poderes

Nos hacen ver que, el próximo martes, además de la demostración de disciplina y gallardía que darán las Fuerzas Armadas, se observará una muestra de civilidad, pues por primera vez en varios años estarán presentes en un mismo evento los representantes de los tres Poderes de la Unión. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que invitó al desfile militar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y a su similar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. La diputada del PAN aceptó la invitación y anunció que acudirá en representación de todos los legisladores. Desde el sexenio anterior, el entonces jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, había dejado de invitar a las ceremonias de Estado a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, con quien la relación se había vuelto insostenible. Las fiestas patrias, nos adelantan, marcarán un antes y un después en la convivencia entre los Poderes. Veremos.