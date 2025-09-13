Difunden VIDEO de la captura de Hernán Bermúdez Requena, líder de ‘La Barredora’

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández y presunto líder de “La Barredora”, fue detenido el 12 de septiembre del 2025 en Paraguay. Un video del momento en el que es aprehendido ya comenzó a circular en redes sociales.

En el material, se observó al exfuncionario, vestido con un pants color café y de cabello largo, firmar unos documentos para, posteriormente, ser detenido por las autoridades de Paraguay.

Además, el presunto líder de “La Barredora” se observó tranquilo, sin ningún tipo de nerviosismo. El presunto delincuente encontraba prófugo desde que una investigación militar lo colocó en las altas esferas del grupo delictivo con sede en Tabasco.

Momento en que le notifican a Hernan Bermúdez Requena su detención derivado de una orden de aprehensión internacional., ejecutada por autoridades paraguayas, interpol y @SSPCMexico.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue quien anunció la detención del exfuncionario. Además, agradeció la colaboración y el apoyo del Gobierno de la República de Paraguay para poder capturar al líder de “La Barredora”.

“Se realizó la detención de Hernán ‘N’, alias ‘Requena’ o ‘El Abuelo’, presunto líder de la organización criminal conocida como ‘La Barredora’”, informó el titular de la SSPC en la red social X.

Asimismo, aseguró que para la detención de Hernán Bermúdez Requena fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información.

El detenido, se informó, cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de…

“La Barredora” surgió como una escisión de antiguos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con quien tuvo alianzas estratégicas iniciales. Tras diferencias y rupturas, el grupo adoptó una operación autónoma, fortalecida por su infiltración institucional y su capacidad logística.

La agrupación fue liderada por Hernán Bermúdez Requena (“El Abuelo”), exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy prófugo de la justicia. Junto a él, operaba Ulises Pinto Madera, exjefe de escoltas, quien fungía como segundo al mando hasta su reciente captura.

