Interpol activa ficha roja contra contralmirante ligado a red de huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna enfrenta acusaciones de la FGR por delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles

La Interpol emitió una ficha roja para localizar a Fernando Farías Laguna, quien es señalado como uno de los líderes de la red de “huachicol fiscal” identificada en México.

Dicha red ya fue golpeada por el gobierno de México con la detención de altos mandos militares, empresarios y exfuncionarios aduaneros, que facilitaban el robo de millones de pesos.

La ficha roja contra el supuesto líder de la red de “huachicol fiscal” ordena la búsqueda en cada aeropuerto, puerto y paso fronterizo de 190 países, que forman parte de la Interpol.

Esta búsqueda solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), es histórica, debido a que por primera vez un contralmirante en activo es objetivo de una investigación por corrupción, poder militar y multimillonarias ganancias ilícitas.

En este sentido, un juez federal emitió una orden de aprehensión en contra de Fernando Farías Laguna por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero-, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal es un esquema que permite simular importaciones de hidrocarburos, para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en aduanas de México.

Así, combustibles como gasolinas y diésel pasan por aduanas como si fueran otros productos, principalmente lubricantes, alcoholes y aditivos.

MSL