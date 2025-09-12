Gobierno anuncia revisión a normas para el transporte de combustible

Luego de la explosión de una pipa de gas LP que dejó casi un centenar de víctimas en Iztapalapa, Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se emprenderá una revisión de la normatividad para el transporte de combustible y hacer que se cumplan con las medidas respectivas; además, advirtió que aunque la empresa de la unidad que estalló asumió por cuenta propia responsabilidad en lo ocurrido, esto no hará que no se le someta a investigación.

La revisión de dichas medidas ya había sido iniciada por la Secretaría de Energía (Sener), con el objetivo de fortalecer la trazabilidad en los traslados de combustible, pero a raíz de la red de huachicol fiscal que se encontró; sin embargo, a raíz de lo ocurrido este miércoles en la capital, también se emprenderán acciones al respecto.

El Dato: la agencia Mexicana de Instituciones de Seguros garantizó que las pólizas vigentes harán frente a las coberturas contratadas para los vehículos afectados en los hechos.

“Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de gas LP, de gasolinas, que hemos estado hablando de que los estamos modificando. Relacionado con el tema del huachicol o de contrabando de combustible (…) inició todo este procedimiento de trazabilidad y va a para todo el traslado de combustibles.

“Entonces, todas las partes administrativas de fortalecimiento en la seguridad tenemos que hacerlas y en eso está trabajando tanto Secretaría de Energía como ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente). Y después de lo que pasó ayer, hay que fortalecer más las medidas”, declaró.

Al ahondar en conferencia de prensa en qué consistirán las nuevas medidas, recordó que nunca se ha obligado a que el traslado de combustibles sea nocturno, sino que únicamente era una “orientación” que se les hacía a las empresas.

No obstante, la mandataria mencionó que a raíz del estallido de la pipa se revisarán las normas al respecto, pero no sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México, sino en toda la República.

“Nunca ha habido una obligatoriedad de que sea nocturno. Había una orientación a todas las empresas de que fuera nocturno, incluso sí se logró que se establecieran ciertos horarios, pero no necesariamente en la noche; había una orientación general.

“Cuando ocurren estas situaciones, tiene la autoridad que revisar tanto lo que tiene que ver con la normatividad de la Ciudad o del Estado de México, en general todos los estados de la República, como lo federal. Particularmente, el gas LP es una sustancia de mucha inflamabilidad. Entonces, hay que revisar las normas, cómo hacer que se cumplan esas normas”, enfatizó.

La mandataria mencionó que la restricción para la circulación de las unidades de este tipo es aplicada en muchos países y ahora México también lo aplicará.

“Eso es una práctica que deben hacer que se hace en todos los países y que nosotros la vamos a desarrollar. Ver qué características tiene el transporte de este tipo de materiales y sustancias”, declaró.

La Presidenta también calificó como bueno que la empresa Silza haya asumido responsabilidad en el accidente, aunque señaló que esto no la eximirá de ser sometida a una investigación.

“Lo único que digo es que el que la empresa haya dicho que va a apoyar en todo lo que se requiera, claro, no le exime de la investigación que se tiene que hacer, pero es bueno que diga: ‘Vamos a estar para ayudar en todo lo que se necesite’”, dijo.

Al arranque de su conferencia, la Presidenta sostuvo que la Federación mantendrá todo el apoyo al Gobierno de la Ciudad de México ante la explosión. Aseveró que se mantienen pendientes desde el Gobierno federal por medio de dependencias como las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, así como la Coordinación Nacional de Protección Civil.

“Laura Velázquez (coordinadora de PC), que desde el primer momento estuvo ahí estamos apoyando en todo lo que se necesita. Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes”, comentó.

También mencionó que la atención médica para las víctimas de este incidente será gratuita: “Entran a un hospital público y todo, es gratuita la atención. Lo que tiene que ver ya sí, todo, para todos es atención gratuita”.

› Por Claudia Arellano

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó este jueves “su profundo dolor y empatía con las víctimas de la explosión de la pipa de gas ocurrido este 10 de agosto de bajo del puente de La Concordia”, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

“Como pastores de la Iglesia de México, elevamos nuestras oraciones al Señor de la Vida por el eterno descanso de quienes han partido a la Casa del Padre, pedimos también por la pronta recuperación de los heridos”, dijo en un comunicado.

“Queremos hacer llegar nuestra palabra de consuelo y esperanza a los hermanos que hoy sufren por la pérdida irreparable de sus seres queridos. Les acompañamos con la certeza de la fe en Cristo resucitado, que es ‘consuelo en la tribulación y esperanza que no defrauda’”, indicaron.

9 Personas han fallecido a causa de la explosión

Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, y Héctor Pérez Villarreal, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México y secretario general del organismo, señalaron que acompañan a las y los afectados.

Asimismo, reconocieron el esfuerzo de los cuerpos de emergencia, de las autoridades civiles y de “tantos ciudadanos solidarios”. Llamaron a mantener viva la unidad y la colaboración ante este “doloroso acontecimiento”.

Subrayaron que la Iglesia católica “reitera su compromiso de cercanía con los más vulnerables y de acompañamiento en este momento de prueba, recordando que la caridad cristiana se hace concreta en la ayuda fraterna y en la oración perseverante”.

También la Diócesis de Iztapalapa manifestó su solidaridad con todas las familias y víctimas del terrible accidente ocurrido el miércoles, en el puente de La Concordia, en Santa Martha Acatitla, cuando una pipa de gas se volcó y explotó.