Huachicol fiscal no daña a 4T, dice Adán

Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, en foto de archivo.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, dijo que el huachicol fiscal debe investigarse a fondo y sancionarse sin excepción, pues es un tema “grave” y aseguró que el movimiento de la 4T no está debilitado por la actuación de un puñado de personas.

“Cada quien es responsable de sus hechos políticamente. Si usted me quiere preguntar si impacta en el movimiento... No, el movimiento es más que un puñado, o que 10 o que 20 funcionarios públicos que hayan cometido una irregularidad. Lo importante es seguir trabajando con la gente”, comentó el legislador morenista.

El senador recalcó que la investigación sobre este caso, que involucra a personal naval y gubernamental, está en curso y deberá llegar hasta sus últimas consecuencias: “La autoridad está obligada —y lo está haciendo—, a investigar hasta el final. Seguramente de la investigación saldrán responsables o presuntos responsables y, después, habrá que seguir los procesos judiciales”.

Aunque insistió en la gravedad del caso, el morenista subrayó que la prioridad del Gobierno y de su partido debe mantenerse en garantizar el bienestar de la población. “Lo más importante es continuar la lucha para erradicar la pobreza, asegurar el acceso universal a la salud y mantener la estabilidad económica y financiera del país”, apuntó.

En ese contexto, López Hernández reiteró que el combate a la corrupción es parte de esa agenda, pero no debe eclipsar las transformaciones de fondo que impulsa la Cuarta Transformación.