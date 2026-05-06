Enrique Inzunza, señalado por EU de tener vínculos con el narco, no acudirá a sesión de la Comisión Permanente

El senador morenista Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, detalló que no acudirá a la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles 6 de mayo de 2026.

Por medio de sus redes sociales, el legislador de Morena Enrique Inzunza explicó los motivos de su ausencia en dicha sesión, y recalcó que sigue en Sinaloa “con la frente en alto”.

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”, indicó.

“La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del @senadomexicano, como acostumbran”, argumentó.

Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente.



La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 6, 2026

“Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”, puntualizó en su mensaje Enrique Inzunza.

El senador Enrique Inzunza es uno de los 10 acusados por la Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, colaborando para permitir el trasiego de grandes cantidades de droga hacia la Unión Americana.

Otros de los señalados por Estados Unidos son el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde también con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Todos ellos negaron categóricamente estas acusaciones de narcotráfico, en un caso que ha provocado una tormenta política en México por sus implicaciones a la relación bilateral con Washington.

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FGR