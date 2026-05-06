Monreal propone prohibir ‘dark patterns’ en servicios financieros digitales

El diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que presentó una iniciativa con el objetivo de prohibir los llamados “dark patterns” en los servicios financieros digitales, prácticas que —señaló— buscan manipular las decisiones de las y los usuarios.

A través de un mensaje, el legislador explicó que su propuesta tiene como finalidad fortalecer la protección de los consumidores en entornos digitales, ante el crecimiento del uso de plataformas financieras en línea.

“Presenté una iniciativa para prohibir los ‘dark patterns’ en servicios financieros digitales y defender así a las y los usuarios de prácticas que manipulan decisiones”, indicó.

Los “dark patterns” son estrategias de diseño utilizadas en aplicaciones o sitios web para influir en el comportamiento de los usuarios, como dificultar la cancelación de servicios, inducir compras no deseadas o dirigir decisiones mediante interfaces engañosas.

La iniciativa se da en un contexto de expansión de los servicios financieros digitales, donde especialistas han advertido sobre la necesidad de establecer marcos regulatorios más estrictos que garanticen la transparencia y eviten abusos contra los usuarios.

Presenté una iniciativa para prohibir los “dark patterns” en servicios financieros digitales y defender así a las y los usuarios de prácticas que manipulan decisiones.

Consulta aquí la iniciativa: https://t.co/2po2QH8aeR pic.twitter.com/Bw11ttzcDs — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 6, 2026

En ese sentido, el planteamiento busca alinearse con tendencias regulatorias internacionales que han comenzado a poner límites a este tipo de prácticas, especialmente en sectores sensibles como el financiero, donde las decisiones de los usuarios pueden tener impactos directos en su patrimonio.

En México, el crecimiento de las fintech y de los servicios bancarios digitales ha incrementado la preocupación sobre este tipo de mecanismos, particularmente en aplicaciones móviles y plataformas en línea donde la experiencia del usuario está diseñada para maximizar conversiones o permanencia.

La iniciativa presentada por el legislador podría implicar modificaciones a diversas disposiciones en materia de protección al consumidor y regulación financiera digital, con el objetivo de establecer criterios claros sobre prácticas prohibidas y sanciones aplicables a las empresas que las implementen.

De avanzar en el Congreso, la propuesta podría convertirse en un precedente relevante para el ecosistema digital en México, al incorporar estándares que prioricen la toma de decisiones informada por parte de los usuarios y refuercen la confianza en los servicios financieros digitales.

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MSL