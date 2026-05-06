Sheinbaum anuncia consulta para elegir a nuevo director del IPN

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que propondrá realizará una consulta para designar una terna de la cual se elija al próximo director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a finales de este año.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria reiteró un espaldarazo al actual director, Arturo Reyes Sandoval, señalando que las acusaciones en su contra sobre presunto uso indebido de recursos y más, se dan en vísperas de la próxima renovación en la dirección de dicha casa de estudios.

Desde Palacio Nacional, pidió al Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, trabajar en la construcción de dicho plan, a manera de que desde la la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación se conforme una comisión y, a partir de la opinión de la gente, se conforme una terna de opciones para ocupar el cargo

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El IPN tendrá un sistema de clases híbrido de cara a la nueva normalidad. ı Foto: larazondemexico

“Se me acaba de ocurrir, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección del Poli. Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional en una consulta para que la comunidad elija a una terna”, declaró.

Recordó que desde la semana pasada pidió a Reyes Sandoval explicar las razones que llevaron a la desaparición de la Fundación Politécnico.

Al mencionar que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene una indagatoria contra el secretario académico, por señalamientos en su contra, hizo énfasis en que si se encuentra alguna anomalía se aplicarán las sanciones marcadas en la ley.

“A las y los estudiantes del Poli, a los docentes: no va a haber ningún problema con el Politécnico, estamos apoyando al Poli, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno si hay alguna irregularidad, pues que se investigue y se sancione”, dijo.

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MSL