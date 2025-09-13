Sheinbaum impulsa tren México–Querétaro y construcción de viviendas en su visita al estado

Estamos empeñados en que todas y todos vivan con bienestar.

Durante su gira de rendición de cuentas por Querétaro, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la entidad recuperará su vocación ferroviaria con la construcción del tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con Querétaro, y que más adelante se extenderá a San Luis Potosí y la frontera norte.

“Este tren va a permitir que podamos viajar a 150 kilómetros por hora, con mucho menos tiempo y con un impacto ambiental menor”, explicó la mandataria, al señalar que se prevé que esté en funcionamiento en 2027.

La transformación avanza en Querétaro https://t.co/VSbKB995MY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 13, 2025

La Presidenta también anunció la construcción de 25 mil viviendas del Infonavit para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos, así como 7 mil más a través de la Comisión Nacional de Vivienda, y recordó que en el estado se apoyará a más de 48 mil personas para reestructurar créditos hipotecarios que resultaban impagables.

Además de estas obras de infraestructura, Sheinbaum reiteró que en Querétaro 396 mil 16 personas reciben apoyos sociales del Gobierno de México, con una inversión anual de 11 mil 888 millones de pesos. De este total, 154 mil 542 adultos mayores cuentan con pensión universal, 15 mil 785 personas con discapacidad tienen apoyo económico y 68 mil 133 estudiantes de preparatoria reciben becas, además de programas como Producción para el Bienestar, fertilizantes gratuitos y La Escuela es Nuestra.

“Estos recursos llegan sin intermediarios, de manera directa a las familias, y son una de las razones por las que disminuyó la pobreza en México”, subrayó la Presidenta.

MSL