Sheinbaum destaca alcance de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de rendición de cuentas en San Luis Potosí.

En su visita a San Luis Potosí, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció apoyos directos para el magisterio y destacó la cobertura de los programas sociales que benefician a más de 785 mil potosinas y potosinos, con una inversión de 20 mil millones de pesos.

“Vamos a apoyar con los recursos a San Luis Potosí para pagarle a todos los maestros”, aseguró la mandataria al inicio de su mensaje, en el que reconoció las dificultades presupuestales para la educación en la entidad.

Entre los apoyos mencionados, la Presidenta detalló que, en el estado, 312 mil adultos mayores, 35 mil personas con discapacidad, 85 mil estudiantes de preparatoria y más de 75 mil niñas y niños de educación básica reciben becas y pensiones.

Asimismo, 61 mil campesinos cuentan con el programa Producción para el Bienestar, 52 mil productores con fertilizantes gratuitos y 16 mil familias participan en Sembrando Vida.

Además, subrayó el arranque de tres programas nuevos: la Pensión Mujeres Bienestar, que otorga apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años; la beca Rita Cetina, para estudiantes de secundaria, y el programa Salud Casa por Casa, que lleva atención médica preventiva hasta los hogares de personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Sheinbaum enfatizó que estos apoyos forman parte de la Cuarta Transformación y remarcó que son entregados sin intermediarios a través del Banco del Bienestar.

“Los únicos que creemos y estamos convencidos de los programas de bienestar somos los que formamos parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, nadie más”, dijo.

La mandataria recordó que esta gira forma parte de su rendición de cuentas ante la ciudadanía, luego de entregar su primer informe al Congreso de la Unión el pasado 1 de septiembre: “decidimos que vamos a ir a todos los estados de la República a dar el informe por estado”, afirmó.

