Grupo Xcaret desmiente a española sobre amagos

GRUPO XCARET, sede donde se realizará el evento de reconocimiento cinematográfico Premios Platino, negó rotundamente haber recibido amenazas por parte del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo para impedir la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Negamos categóricamente haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de los Premios Platino Xcaret”, manifestó el grupo en un comunicado.

Aclaró que se retiró la invitación a la madrileña con motivo de las declaraciones que estuvo realizando durante su visita, para así evitar que utilizara el evento como una plataforma política.

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“Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la comunidad de Madrid, los últimos meses, culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica”, aclaró.

En su comunicado, el grupo comentó que el evento de Premios Platino significa una conmemoración en la cual se extienden reconocimientos a las artes y la creatividad, así como la riqueza multicultural de la comunidad iberoamericana.

En ese sentido también destacó que dicho espacio se enfoca en promover el respeto, la convivencia, además de la hermandad entre los 23 países que conforman dicha región.

“A lo largo de sus 13 años de trayectoria, los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana. Esta semana celebramos con orgullo la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en Riviera Maya, reafirmando nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblos”, dijo.