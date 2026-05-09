“No queremos injerencia de EU, pero mantenemos buena relación”: Presidenta

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo a una injerencia en asuntos políticos de México por parte de Estados Unidos; sin embargo, recalcó que se mantendrá la búsqueda de una relación positiva entre ambos países.

Tras la controversia surgida luego de que el Departamento de Justicia de EU solicitó la detención del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve personajes a quienes vinculó con el crimen organizado, la mandataria insistió en que se deben de presentar las pruebas que acrediten la acusación, para que se justifique la captura.

Enfatizó en que pedir las pruebas es por un apego a lo que dictan las leyes mexicanas y también porque es parte de la defensa de la soberanía nacional.

El Dato: El jueves la mandataria se reunió con legisladores de la 4T en Palacio Nacional, donde llamó a la unidad en defensa de la soberanía ante las presiones de EU.

Comentó que a pesar de las diferencias por este caso, su objetivo será mantener el acercamiento con el gobierno de Donald Trump porque resulta conveniente para la población y la relación entre ambas naciones.

“Nosotros siempre vamos a defender la soberanía. Vamos a defender el derecho de México. Vamos a defender el cumplimiento de la ley. Vamos a solicitar pruebas cuando se presente una situación como la que vivimos. No queremos injerencia en los asuntos políticos de México porque no la debe haber. Pero eso no quiere decir que no busquemos siempre una buena relación, por el bien de los mexicanos que viven allá y por el bien de la relación de ambos países”, declaró.

En el mismo sentido, remarcó que si la solicitud del gobierno de Estados Unidos tiene que ver exclusivamente con motivos judiciales, se procederá según corresponda; sin embargo, si esto tiene que ver con motivos políticos, entonces es un asunto aparte.

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa ı Foto: Cuartoscuro

Aunque no negó que haya otra llamada con el presidente Trump, y que cuando ocurra se hable del caso Sinaloa, comentó que por ahora este asunto es manejado por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien mantiene acercamientos con el embajador y con las autoridades de ese país.

“Tiene que ver con una oficina del Departamento de Justicia de EU, a la cual se le están pidiendo pruebas. Por eso, yo dije: “A ver, si es un asunto judicial, que se cumpla con la ley; si es un asunto político, eso es otra cosa”. Y entonces, ahí sí, no queremos injerencia. Así como ellos no quieren injerencia de México en las elecciones de EU, tampoco queremos que usen a México para la elección de EU”, reiteró.

También volvió a criticar a políticos de oposición que emiten declaraciones en medios estadounidenses para criticar a su Gobierno, a quienes acusó de buscar intervenir para que no haya una relación positiva entre ambas naciones. No obstante, consideró que esto no tendrá un impacto y los opositores “se van a quedar con las ganas”.

“Habrá algunos de aquel lado de EU y de este lado que no quieran que haya una buena relación entre ambos gobiernos, pero yo estoy segura que se van a quedar con las ganas”, dijo.

También negó las declaraciones con las que algunos personajes políticos aseguraron que el fin de semana pasado viajó hasta Tabasco para hablar con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acerca de la controversia en Sinaloa y, a partir de ello, tomar decisiones.Irónicamente comentó: “Estuvo muy bueno, porque salió una fotografía del Presidente López Obrador en el Colegio Militar, ¿no?, y decían que yo lo había ido a ver a Palenque ese fin de semana”.

Rechaza informes sobre la revisión a consulados

› Por Yulia Bonilla

El Gobierno de México no tiene información sobre la revisión emprendida por la administración estadounidense a los 53 consulados en dicho país y que podría derivar en un cierre de algunas de las sedes diplomáticas.

El jueves, el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, aseguró: “el Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘Estados Unidos Primero’ del presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”.

Consultada al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esto no se ha informado aún a su Gobierno y desestimó que haya razones para que la administración de Donald Trump emprenda tal plan.

“No tenemos ninguna información. Pero frente a esta información que se está dando en algunos medios, o esta nota que sale en CBS ayer (jueves): Primero, no tenemos ninguna información. Y segundo, no tendría por qué ser”, declaró.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum ı Foto: Cuartoscuro

53 consulados de México hay en Estados Unidos

Aseguró que los consulados mexicanos se han dedicado a cumplir con los objetivos que tienen este tipo de representaciones diplomáticas en todo el mundo, que es el de proteger a los connacionales en el exterior, además de que se han comportado con respeto a la política de EU, y apuntó que es falso que desde los mismos se emprendan acciones políticas.

Comentó que México únicamente plantea su postura ante asuntos que le involucran, mas no para pronunciarse en contra de decisiones que tome el gobierno de EU respecto a sus asuntos internos.

“No es que los consulados realicen algún tipo de política en EU en contra del gobierno. Tenemos en nuestra Constitución la autodeterminación de los pueblos. Y así como defendemos la autodeterminación de un pueblo en el mundo, también EU es su autodeterminación, nosotros no tenemos por qué influir en la política de EU”, dijo.

“Los cárteles gobiernan México”: insiste Trump

› Por Claudia Arellano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asegurar este viernes que los cárteles del narcotráfico “gobiernan México”, apenas dos días después de afirmar que si el país vecino no hace “su trabajo” para combatirlos, Washington lo hará.

“Los carteles gobiernan México, nadie más lo hace… Ese veneno mata cientos de miles de estadunidenses al año. Ya resolvimos el tema por mar y ahora lo vamos a hacer por tierra muy pronto”, afirmó el mandatario republicano.

En un acto por el Día de las Madres en la Casa Blanca, el republicano destacó que su Administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97 por ciento, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.

“Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan”, dijo Donald Trump.

Asimismo, arremetió contra el exmandatario, Joe Biden, por la permisividad que la pasada administración otorgó por años en la frontera sur “para permitir la llegada de criminales” al país: “Yo no les digo fronteras abiertas, les digo fronteras estúpidas. Gente estúpida las puso ahí”.

Donald Trump sostuvo que su gobierno logró reducir en 97 por ciento el tráfico de drogas por vía marítima; sin embargo, insistió en que las sustancias ilícitas continúan ingresando a territorio estadounidense principalmente a través de México.

Resaltó los resultados de las operaciones estadounidenses contra las denominadas narcolanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

A decir del mandatario, más de 190 personas han fallecido “en estos bombardeos impulsados por su administración desde 2025”. El mandatario aseguró que, tras el éxito en la reducción del tráfico marítimo, ahora el principal foco de su política antidrogas es el cierre de las rutas terrestres, donde, afirmó, llega la mayor parte de los estupefacientes.

🚨El presidente de Estados Unidos, no quita el dedo del renglón e insiste en que México está gobernado por cárteles de la droga.



“Los carteles gobiernan México. Ese veneno mata cientos de miles de estadounidenses al año. Ya resolvimos el tema por mar y ahora lo vamos a hacer… pic.twitter.com/X3XY6iluTn — Irving (@IrvingPineda) May 8, 2026

En el evento en la Casa Blanca, Donald Trump concluyó: “Ahora hemos comenzado vía terrestre. Y ustedes verán que (el tráfico de drogas) bajará bastante. Ustedes verán cómo baja (el tráfico de drogas). Porque la mayor parte (de las drogas) llega a través de México”.

También el pasado miércoles el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, dijo que si el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, no actuaba contra el narcotráfico, el Gobierno estadounidense emprendería acciones, ante ello, la mandataria nacional respondió en su conferencia de prensa matutina de este jueves.

“Esto lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez, pero nosotros estamos actuando, hay una reducción casi del 50 por ciento en homicidios dolosos, dos mil 500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas, que por cierto, las personas detenidas, no es como antes, que se detenían y no había una carpeta de investigación, son carpetas de investigación con pruebas de personas detenidas.”