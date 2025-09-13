Sheinbaum anuncia entrega de recursos para pagar a docentes de San Luis Potosí

Claudia Sheinbaum durante su gira de trabajo en San Luis Potosí.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México va a apoyar a las y los docentes de San Luis Potosí, particularmente a los de Telesecundaria, con recursos para que reciban sus pagos.

“Vamos a apoyar con los recursos a San Luis Potosí para pagarle a todos los maestros”, anunció como parte de su rendición de cuentas en territorio sobre los logros de este primer año en cada entidad federativa.

Detalló que en San Luis Potosí, 785 mil 896 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar, lo que representa una inversión anual de 20 mil millones de pesos. Puntualizó que en la entidad:

312 mil 830 personas que reciben la Pensión del Bienestar para personas Adultas Mayores

35 mil 820 de la Pensión para Personas con Discapacidad

14 mil 881 de Jóvenes Construyendo el Futuro

10 mil 343 de Jóvenes Escribiendo el Futuro

85 mil 184 de la beca Benito Juárez

75 mil de becas para estudiantes de educación básica

61 mil 384 de Producción para el Bienestar

52 mil 440 con fertilizantes gratuitos

16 mil 730 con Sembrando Vida

168 mil 555 de Leche para el Bienestar

2 mil 437 escuelas de educación básica y 74 preparatorias con La Escuela es Nuestra

Además, se suman los beneficiarios de los tres nuevos programas de su administración: Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. ı Foto: Cortesía

En obra pública, destacó el inicio de la construcción del tren México-Querétaro y anunció que el otro año inicia la línea Querétaro-San Luis Potosí, que va a llegar hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Para inicios de 2026, se prevé la construcción de la carretera Ciudad Valles-Tampico y la Tamazunchale-Huejutla-Pachuca; un proyecto integral para llevar agua a la ciudad de San Luis Potosí; una nueva preparatoria en Soledad de Graciano; la ampliación de un plantel en la capital y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

Recordó que ya fue inaugurado el Hospital General de Río Verde y anunció la remodelación del Hospital de Ciudad Valles; la construcción de 22 centros LIBRE y el Aeropuerto de Tamuín.

Para garantizar el acceso a la vivienda, informó que inició la construcción de 40 mil viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 9 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 3 mil 69 del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); que incluye la disminución de créditos impagables en beneficio de 144 mil 881 familias.

cehr