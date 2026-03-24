Analizan este martes en comisiones del Senado Plan B electoral

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, sesionarán este martes a las 13:30 horas, luego de que se subsanaran observaciones de técnica legislativa, para discutir y votar el dictamen del “Plan B” de la reforma electoral.

Respecto a la consulta de revocación de mandato, el documento mantiene la redacción que tenía inicialmente: modifica el artículo 35 para ampliar la ventana de solicitud.

Podrá pedirse durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o del tercer año del periodo constitucional.

La votación se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio, es decir, de 2027, o de 2028, aspecto en el que la bancada del PT había expresado su desacuerdo.

La iniciativa añade que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, un derecho que no estaba expresamente reconocido en el texto vigente.

Asimismo, se corrige el número de regidores en ayuntamientos, para evitar que en los municipios pequeños deban contratar más. Se establece que se debe contar con mínimo uno y máximo 15.

El documento también recupera el tema de la paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en los artículos reformados.

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FGR