Va El Choco al Altiplano por extorsión en el Edomex

Alejandro “N“ , ayer, custodiado por elementos de la SSPC y la Semar.

Este viernes en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado Alejandro “N”, El Choko, quien es señalado como uno de los principales líderes de una organización delictiva dedicada a la extorsión, homicidio, narcomenudeo y despojo de viviendas en el Estado de México (Edomex).

Después de su captura en un centro comercial del Edomex , fue trasladado a la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) y, posteriormente, este viernes fue trasladado al penal del Altiplano en un dispositivo de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El aseguramiento de El Choko formó parte de una serie de operativos coordinados en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que derivaron en la detención de otras 12 personas y el aseguramiento de 72 inmuebles utilizados para actividades criminales.

Los datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control, quien libró las órdenes de cateo. Con ello, se intervinieron y aseguraron inmuebles en Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y, principalmente, Ecatepec, donde se aseguraron 60 viviendas en el conjunto Los Héroes Ecatepec.