Avance relevante

Y fue la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la que informó que el avance de la obra civil del tren El Insurgente que contactará el tramo Zinacantepec, en el Estado de México, con el Metro Observatorio, en la Ciudad de México, reporta un avance del 98 por ciento. “Actualmente se tiene la vía férrea hasta la estación Observatorio, que permite la continuidad en la instalación de los subsistemas ferroviarios en la pista de rodamiento, y se efectúa el montaje de vía, catenaria, canalizaciones, cableado de media y baja tensión, energía, señalización y sistemas de telecomunicaciones. Asimismo, en las estaciones de Santa Fe y Vasco de Quiroga se trabaja en las pruebas de equipamiento electromecánico, atención de detalles de arquitectura y urbanización de las vialidades de acceso”, señaló la dependencia a cargo de Jesús Esteva. Actualmente, ese sistema de transporte opera en las estaciones de Zinacantepec (terminal), Toluca Centro, Metepec, Lerma y Santa Fe, ésta última como terminal provisional. Cuando se concluya se estima que trasladará a 230 mil pasajeros diarios. Ahí el dato.

