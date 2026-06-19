Monreal destaca unidad y orgullo nacional tras triunfo de la Selección Mexicana

"Me alegra la unidad que el pueblo de México"

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el triunfo de la Selección Nacional de México representa un reflejo de la unidad, el entusiasmo y el carácter del pueblo mexicano.

A través de un mensaje difundido tras la victoria del representativo nacional, el legislador señaló que la alegría generada por el resultado deportivo debe servir como inspiración para continuar construyendo un mejor país.

“El triunfo de la Selección Nacional es reflejo de un México unido y lleno de júbilo. Que esa misma alegría, carácter y firmeza que nos distinguen ante el mundo sean el motor para seguir construyendo el país que merecemos”, expresó.

Ricardo Monreal destacó además el ambiente de celebración que se vivió en la Ciudad de México, donde, dijo, pudo constatar personalmente la emoción de miles de aficionados tras el triunfo del conjunto mexicano.

“Me alegra la unidad que el pueblo de México vive en torno a la Selección Nacional de futbol. Ayer fui testigo aquí, en la Ciudad de México, de la alegría desbordada de mexicanas y mexicanos por el triunfo de México”, comentó.

El diputado federal confió en que el combinado nacional continúe obteniendo buenos resultados y consideró que el desempeño del equipo contribuye a proyectar una imagen positiva del país ante la comunidad internacional.

“Hago votos porque continúe así la Selección y que demostremos al mundo no sólo nuestra cultura, nuestra belleza y nuestra historia, sino también la contundencia, el carácter y la firmeza de lo que estamos hechos”, agregó.

Las declaraciones del líder parlamentario de Morena se suman a las expresiones de reconocimiento y celebración manifestadas por diversos actores políticos tras el reciente triunfo de la Selección Mexicana.

El triunfo de la Selección Nacional es reflejo de un México unido y lleno de júbilo. Que esa misma alegría, carácter y firmeza que nos distinguen ante el mundo sean el motor para seguir construyendo el país que merecemos. pic.twitter.com/SuOpkzw5i9 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 19, 2026

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