Golpe a producción de marihuana en CDMX

Y hablando de asuntos de la Ciudad de México, resulta que fuerzas federales y capitalinas dieron ayer un golpe importante a una red que se dedicaba a la producción y comercialización de “marihuana de diseño”, la cual incluso, reportaron autoridades, tenía operaciones en Costa Rica y Guatemala. Gracias a un despliegue simultáneo se efectuaron tres cateos en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. En la primera de las acciones cayó la cabeza del grupo y tres allegados a los que se les acusa de tener vínculos con La Familia Michoacana. En el inmueble revisado en Iztacalco, alcaldía a cargo de Lourdes Paz, fue asegurado un invernadero de marihuana formado por mil 153 plantas. En tanto, en la Benito Juárez, donde gobierna Luis Mendoza, fueron decomisados 139 paquetes y un costal con 35 kilogramos de marihuana, lo que eleva el total del aseguramiento a más de 170 kilogramos en distintas etapas de producción. En las acciones participaron elementos de Defensa, Marina, SSPC, FGR y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.