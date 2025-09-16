Heroínas de la patria dan nombre a contingentes del desfile militar del 16 de septiembre

Estudiantes del Sistema Educativo Naval, en su preparación, la semana pasada, para el desfile de Independencia.

Cada 16 de septiembre, elementos de las Fuerzas Armadas de México celebran un desfile con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México. El evento no solo es un evento solemne, sino que también atrae a familias y asistentes para disfrutar de los carros alegóricos y las decoraciones alusivas a la identidad nacional.

En 2025, que se conmemora el 215 aniversario del Inicio de la Independencia de México, el desfile cobra un significado especial, pues es la primera vez que este evento es encabezado por una mujer: la presidenta Claudia Sheinbaum, en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

Claudia Sheinbaum pasa revista a Fuerzas Armadas. ı Foto: Captura de pantalla

Por lo anterior, y en consonancia con la intención de la presidenta por poner al frente a las mujeres que han dado su identidad al país, el Gobierno de México nombró a los contingentes del desfile militar con base en heroínas de la patria.

Estos son los nombres de los contingentes del desfile militar, basados en heroínas de la patria

Descubierta: Encabezada por el comandante del desfile en blindado, con Guardia Nacional y Bandera Monumental.

Histórico e Indígenas: Josefa Ortiz, informante clave de la conspiración; con guerreros mexicas y pueblos originarios.

Sistema Educativo Militar: Leona Vicario, benefactora y participante insurgente; con cadetes de planteles militares.

Defensa Nacional: Manuela Molina, mujer indígena y capitana insurgente; con unidades del Ejército y Fuerza Aérea.

Justicia y Paz: Gertrudis Bocanegra, mensajera insurgente en Michoacán; con tropas de seguridad interior y paz.

Obras para el Desarrollo: Juana Guadalupe Arcos, líder militar en la defensa de Cuautla; con ingenieros militares.

Plan DN-III-E y Marina: María Rita Pérez, espía insurgente y defensora del Fuerte del Sombrero; con unidades de auxilio.

Montado: Mariana Rodríguez del Toro, promotora del levantamiento en la capital en 1811; con escuadrones de caballería.

