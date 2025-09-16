Hugo Aguilar responde a supuesto desaire a Kenia López: ‘Fue una distracción’

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, insistió en que el supuesto desaire a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, es una exageración de los medios, y dijo que se trató de una simple distracción.

En entrevista con medios antes del inicio de la ceremonia por el Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el lunes, Aguilar Ortiz dijo que el supuesto desaire a la panista fue solo “una ligera distracción” y que en ningún momento hubo “mala fe”.

🔴“Una ligera distracción”, aclara el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, tras no aplaudirle a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en el evento en honor a los Niños Héroes.



Lo anterior después de que varios medios de comunicación resaltaron que, durante la ceremonia por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el ministro presidente de la SCJN no aplaudió ni volteó a ver cuando López Rabadán fue mencionada.

“No hay ninguna mala fe, [hubo] una ligera distracción ahí, pero todo en orden, todo bien”, dijo Hugo Aguilar Ortiz.

Remarcó que hay constante comunicación con los representantes de los otros poderes, toda vez que, recordó, se avecinan reformas importantes.

“Estoy en constante comunicación con los otros poderes. Van a venir reformas importantes: la Ley de Amparo y otros cuerpos normativos. Siempre ha habido y va a haber [cordialidad]. Diálogo constructivo todo el tiempo, es lo que hemos propuesto y es lo que vamos a hacer”, concluyó.

Expreso mi respeto a la Diputada Kenia López Rabadán (@kenialopezr), Presidenta de la Cámara de Diputados, a quien saludé en la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec. Asimismo, reitero mi reconocimiento al Poder Legislativo, en el marco del respeto… pic.twitter.com/WqhTc40qga — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) September 14, 2025

Previamente, en una publicación en la red social X, Hugo Aguilar expresó su respeto por Kenia López Rabadán, y enfatizó que, contrario a lo que señalaron los medios, sí la saludó en la ceremonia.

“Expreso mi respeto a la Diputada Kenia López Rabadán (@kenialopezr), Presidenta de la Cámara de Diputados, a quien saludé en la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec. Asimismo, reitero mi reconocimiento al Poder Legislativo, en el marco del respeto mutuo, la colaboración y el diálogo que deben prevalecer entre los Poderes de la Unión”, escribió el ministro presidente.

