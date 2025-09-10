SCJN será aliado de mujeres que han sido históricamente excluidas, afirma Aguilar Ortiz

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte, durante la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas.

En el primer evento oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aseguró que el máximo tribunal será un aliado firme de las que históricamente han sido excluidas .

“Estamos aquí para escuchar, para aprender, y sobre todo, para que cada derecho sea reconocido y protegido. Que este día internacional de las mujeres indígenas nos inspire a construir un México donde la justicia hable en todas las lenguas a todos los rincones y respete todas las identidades”.

El evento denominado “Espacio de Diálogo de Saberes: Las mujeres indígenas y afromexicanas en la Nueva SCJN”, llevado a cabo en la zona de murales de la Corte, inició con una ceremonia tradicional de purificación encabezada por María de los Ángeles Carrillo Silva, autoridad tradicional del pueblo Kumiai de San José de las Zorras en Baja California, quien pidió a las presentes, entre ellas las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como el ministro Irving Espinosa, además de Aguilar Ortiz, ponerse de pie y hacer un círculo.

Posteriormente encendió un sahumerio con hierbas y lo pasó por todos los presentes. A cada uno de los ministros y autoridades de la Corte presentes en la ceremonia les pidió darse la vuelta para pasarlo por el frente y por detrás de su cuerpo.

Al concluir la ceremonia, Carrillo Silva, autoridad tradicional del pueblo Kumiai explicó que la ceremonia es para armonizar el recinto y una ofrenda a los pueblos nativos.

Durante el evento se expresaron experiencias, demandas y propuestas para mejorar el sistema de impartición de justicia en México, Aguilar Ortiz abundó que el encuentro no es un acto aislado, sino el inicio de un camino que recorrer juntos con diálogo constante y compromisos claros, “con la convicción de que la justicia debe llegar a todas y todos, sin excepción”.

Con la intervención de autoridades garantes de justicia de entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Baja California y Quintana Roo, la ministra Yasmín Esquivel señaló que la identidad de México se basa en la riqueza pluricultural, y sostuvo que es obligación de las y los juzgadores interpretar la ley con respeto a la diversidad del país.

En el evento, la ministra Loretta Ortiz Ahlf aseguró que más que un acto simbólico, conmemorar este día “es reconocer que las luchas siguen vivas , que sus saberes son indispensables y que su fuerza sostiene a comunidades enteras frente a la discriminación y la violencia”.

“No nos conformemos con ceremonias simbólicas. Saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres indígenas y afromexicanas es un paso ineludible hacia la justicia social” Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la SCJN



La ministra Loretta Ortiz externó que la igualdad no puede seguir siendo una promesa, ya que debe ser una realidad plena para todas las mujeres.

“Ninguna debe quedar atrás. La igualdad sustantiva hoy está reconocida en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales, pero esa igualdad no nació en un artículo ni en una convención. Nació en la resistencia de las mujeres que nunca dejaron de alzar la voz. La ley lo reconoce”, agregó.

cehr