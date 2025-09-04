SCJN podrá sesionar de manera extraordinaria fuera de su sede y con público asistente

En foto de archivo: Sesión solemne de instalación del Pleno de la nueva Suprema Corte.

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá llevar a cabo sesiones fuera de su sede principal en avenida Pino Suárez, permitirá la entrada a las personas que deseen asistir, considerando la capacidad de la sala, y busca agilizar los debates.

De acuerdo con el reglamento de sesiones de la SCJN y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de manera excepcional, el Pleno podrá sesionar en sedes distintas a la principal cuando así lo determine en razón del interés y trascendencia del asunto en cuestión.

Los ministros, por decisión propia o a petición de la ciudadanía podrán solicitar la celebración de una sesión extraordinaria en territorio exponiendo las razones que la motiven.

Las áreas correspondientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizarán las gestiones de coordinación necesarias para lograr el buen desarrollo y seguridad de la sesión.

Ministros electos visten toga en fotografía oficial de la SCJN ı Foto: https://www.scjn.gob.mx/pleno

Y cuando las sesiones extraordinarias en territorio se deban realizar en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, se deberá establecer una relación de coordinación con las autoridades comunitarias a fin de respetar sus normas, costumbres y formas de organización.

A dichas sesiones se permitirá la entrada a las personas que deseen asistir, considerando la capacidad de la sala de Pleno.

Asimismo, se establece que se deberán garantizar las condiciones necesarias para que pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o personas o grupos en situación de vulnerabilidad o con alguna discapacidad, puedan tener acceso a las sesiones.

Para este efecto el Pleno podrá auxiliarse de intérpretes de señas o de lenguas maternas.

El reglamento establece que los ministros deberán acudir a todas las sesiones en forma presencial, aunque considera que, en casos excepcionales, cuando exista causa justificada que les impida acudir físicamente, previo aviso a la Presidencia, podrán hacerlo a través de los medios electrónicos.

Los nuevos ministros de la SCJN participaron en una ceremonia de entrega de bastones de mando Foto›Especial

Las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se realizarán los días lunes a jueves, y de manera excepcional, podrán celebrarse sesiones los viernes, cuando el Pleno lo considere necesario.

En las sesiones de lunes y martes, se dará preferencia a los asuntos relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esos días se ocupará de los proyectos de resolución que entren al estudio de fondo de controversias constitucionales; acciones de inconstitucionalidad; recursos de inconformidad tramitados en términos del artículo 201, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, e incidentes de inejecución de sentencia. Asimismo, declaratorias generales de inconstitucionalidad y contradicciones de criterios, y los asuntos en los que se reciban sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictadas contra el Estado Mexicano, de las que se desprenda una obligación para el Poder Judicial de la Federación.

Los miércoles se listarán los asuntos relacionados con las materias penal y civil, diversos a los indicados en el artículo anterior, y los jueves asuntos en materia administrativa y laboral.

En cuanto a los debates, el reglamento establece tiempos de discusión. En primera ronda, los ministros podrán hacer uso de la voz hasta por siete minutos. Concluidas las intervenciones, el ponente, podrá dar respuesta conjunta a los planteamientos expuestos hasta por cinco minutos.

En segunda ronda, podrán hacer uso de la voz hasta por cinco minutos y el ministro ponente podrá atender todos los argumentos formulados hasta por tres minutos.

Cuando el asunto lo amerite, de manera excepcional, la Presidencia podrá abrir las rondas de debates que estime necesarias, fijando el tiempo de intervención, y podrá indicar a los ministros que su tiempo de intervención está por agotarse o se ha agotado. No está permitida la interrupción de quien esté haciendo uso de la palabra.

También fue publicado el Acuerdo General número 1/2025, que regula la recepción, registro y turno de asuntos.

Establece que se realizará mediante un sistema automatizado, conforme al orden cronológico de ingreso y a la votación obtenida, para garantizar que entre las Ministras y Ministros se distribuyan en forma equilibrada en cantidad y en categoría de asunto, de modo tal que se les turne para resolución el mismo número de cada uno de los asuntos de la competencia de la SCJN. La asignación de turnos a cada ponencia se publicará semanalmente en los medios electrónicos oficiales.

Los ministros, encabezados por Hugo Aguilar en la escalinata de la SCJN. Foto›AP

