Renuncian a SCJN funcionarias que promocionaron snacks

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que presentaron su renuncia un grupo de funcionarias de la ponencia del ministro Irving Espinosa, luego de que se evidenciara en redes sociales que grabaron videos en las instalaciones del Alto Tribunal durante horario laboral para promocionar snacks.

En un comunicado, señaló que indaga si hubo uso indebido de recursos y espacios por el video que grabaron y subieron a redes sociales.

“Ante la difusión en redes sociales de un video grabado en las oficinas del Máximo Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisa que sus instalaciones están destinadas exclusivamente al desarrollo del trabajo jurisdiccional e institucional que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a este órgano, por lo que cualquier uso con fines comerciales o de promoción privada requiere autorización expresa conforme a la legislación aplicable”.

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En ese sentido, ni la SCJN ni el ministro Irving Espinosa Betanzo, titular de la ponencia donde laboraban las personas que aparecen en el video, autorizaron que las instalaciones se utilizaran para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales de la Suprema Corte.

La difusión de este contenido se realizó a título estrictamente personal y no representa, respalda ni constituye una actividad institucional de este Máximo Tribunal.

Por ello, se les solicitó a las personas involucradas el retiro inmediato del material, mismo que ya no aparece en las cuentas donde se difundió. Además, se instruyó la revisión de los hechos correspondientes a fin de determinar si existió el uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales.

Sumado a ello, las personas presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable. “Con ello, la Suprema Corte y quienes la conforman, reafirman su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, incluidas sus instalaciones, con el objetivo de garantizar que sean utilizados correctamente y con el fin para los que han sido destinados”.

Tarjeta Informativa | Ante la difusión en redes sociales de un video grabado en las oficinas del Máximo Tribunal, la #SCJN informa👇 pic.twitter.com/vgGm8Kq53c — Suprema Corte (@SCJN) May 21, 2026

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FGR