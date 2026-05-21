Día del Estudiante en México: ¿Por qué se celebra el 23 de mayo?

Cada 23 de mayo se conmemora en México el Día del Estudiante, una fecha que reconoce la lucha estudiantil y el papel de los jóvenes en la defensa de la educación y los derechos universitarios en el país.

Aunque actualmente la celebración suele estar relacionada con convivios escolares, actividades culturales y eventos recreativos, el origen de esta fecha tiene un trasfondo histórico ligado a uno de los movimientos universitarios más importantes del siglo XX.

¿Por qué se celebra el Día del Estudiante el 23 de mayo?

El Día del Estudiante en México surgió a raíz de las protestas estudiantiles de 1929 encabezadas por alumnos de la entonces Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México.

En aquel año, estudiantes de la Facultad de Derecho y otras escuelas universitarias iniciaron movilizaciones para exigir cambios en el sistema educativo, mejores condiciones académicas y autonomía universitaria.

Las protestas crecieron rápidamente en la Ciudad de México y derivaron en enfrentamientos con las autoridades. Uno de los episodios más recordados ocurrió el 23 de mayo de 1929, cuando policías ingresaron a la Escuela de Derecho para desalojar a los estudiantes que mantenían protestas y huelgas.

El hecho generó indignación entre la comunidad universitaria y fortaleció el movimiento estudiantil, que continuó durante varias semanas.

El movimiento que dio origen a la autonomía universitaria

Tras semanas de presión y movilizaciones, el gobierno federal reconoció la autonomía universitaria el 10 de julio de 1929, un hecho considerado histórico para la educación superior en México.

A partir de entonces, la universidad obtuvo la facultad de gobernarse a sí misma, organizar sus programas académicos y administrar sus recursos sin intervención directa del gobierno.

Debido a la relevancia de aquel movimiento, el 23 de mayo fue establecido como el Día del Estudiante en México, en homenaje a los jóvenes que participaron en la defensa de la educación pública y la autonomía universitaria.

¿Cómo se celebra actualmente?

En distintas escuelas y universidades del país, el Día del Estudiante suele celebrarse con festivales, concursos, actividades deportivas y eventos culturales.

Con el paso de los años, el 23 de mayo se convirtió en una de las fechas más representativas del calendario escolar mexicano y en un recordatorio del impacto histórico que han tenido los movimientos estudiantiles en el país.

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MSL