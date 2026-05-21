Día del Estudiante en México: ¿Por qué se celebra el 23 de mayo?

Cada 23 de mayo se conmemora en México el Día del Estudiante, una fecha que reconoce la lucha estudiantil y el papel de los jóvenes en la defensa de la educación y los derechos universitarios en el país.
Aunque actualmente la celebración suele estar relacionada con convivios escolares, actividades culturales y eventos recreativos, el origen de esta fecha tiene un trasfondo histórico ligado a uno de los movimientos universitarios más importantes del siglo XX.
¿Por qué se celebra el Día del Estudiante el 23 de mayo?
El Día del Estudiante en México surgió a raíz de las protestas estudiantiles de 1929 encabezadas por alumnos de la entonces Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México.
Mullin y Sheinbaum abordan crimen organizado, migración y control fronterizo
En aquel año, estudiantes de la Facultad de Derecho y otras escuelas universitarias iniciaron movilizaciones para exigir cambios en el sistema educativo, mejores condiciones académicas y autonomía universitaria.
Las protestas crecieron rápidamente en la Ciudad de México y derivaron en enfrentamientos con las autoridades. Uno de los episodios más recordados ocurrió el 23 de mayo de 1929, cuando policías ingresaron a la Escuela de Derecho para desalojar a los estudiantes que mantenían protestas y huelgas.
El hecho generó indignación entre la comunidad universitaria y fortaleció el movimiento estudiantil, que continuó durante varias semanas.
El movimiento que dio origen a la autonomía universitaria
Tras semanas de presión y movilizaciones, el gobierno federal reconoció la autonomía universitaria el 10 de julio de 1929, un hecho considerado histórico para la educación superior en México.
A partir de entonces, la universidad obtuvo la facultad de gobernarse a sí misma, organizar sus programas académicos y administrar sus recursos sin intervención directa del gobierno.
Debido a la relevancia de aquel movimiento, el 23 de mayo fue establecido como el Día del Estudiante en México, en homenaje a los jóvenes que participaron en la defensa de la educación pública y la autonomía universitaria.
¿Cómo se celebra actualmente?
En distintas escuelas y universidades del país, el Día del Estudiante suele celebrarse con festivales, concursos, actividades deportivas y eventos culturales.
Con el paso de los años, el 23 de mayo se convirtió en una de las fechas más representativas del calendario escolar mexicano y en un recordatorio del impacto histórico que han tenido los movimientos estudiantiles en el país.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL