Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 22 de mayo

La autopista México-Puebla opera con circulación estable este viernes 22 de mayo, sin afectaciones mayores previstas hasta el momento.

Aunque autoridades no reportan cierres ni bloqueos confirmados, se espera flujo vehicular constante debido al inicio del fin de semana y al movimiento habitual en uno de los corredores carreteros más transitados del centro del país.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni afectaciones relevantes en la autopista México-Puebla este 22 de mayo. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, con condiciones mayormente favorables para los automovilistas.

Sin embargo, conforme avance el día podría incrementarse la carga vehicular, principalmente en las salidas de la Ciudad de México hacia Puebla y municipios del oriente del Valle de México, lo que podría provocar reducciones de velocidad en algunos puntos.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier incidente y agilizar la circulación en caso de emergencia.

Zonas donde podría aumentar el tránsito

Aunque no hay afectaciones previstas, autoridades recomiendan tomar precauciones en zonas donde habitualmente se registra mayor carga vehicular:

La caseta de San Marcos , con flujo constante en fines de semana.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con tránsito denso en horas pico.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde suelen generarse cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad frecuentes.

En estos sectores, los automovilistas podrían encontrar avance lento o circulación intermitente durante la tarde y noche.

Aunque hasta el momento no se tienen previstas protestas, bloqueos o cierres relacionados con movilizaciones sociales, autoridades señalaron que las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a incidentes viales, alta carga vehicular o condiciones climáticas.

Además, no se descarta la realización de trabajos menores de mantenimiento o maniobras de auxilio en algunos tramos de la autopista, lo que podría generar afectaciones temporales.

Recomendaciones para automovilistas

Ante el incremento gradual en la movilidad por el fin de semana, autoridades recomiendan:

Consultar reportes viales antes de salir.

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

Respetar límites de velocidad y señalamientos carreteros.

Mantener distancia entre vehículos.

Considerar rutas alternas en caso de congestionamiento.

La autopista México-Puebla se mantiene este 22 de mayo con operación normal y sin afectaciones relevantes previstas. No obstante, autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados, ya que las condiciones de circulación pueden cambiar a lo largo del día.

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MSL