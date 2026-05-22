Rudeza guinda

Cuentan que quien se encuentra en un pesado duelo por su reciente separación de Morena es el diputado —ahora sin partido— Sergio Mayer. Si bien al principio no quiso dar tantos detalles sobre su decisión —sólo comentó que se debía a motivaciones personales—, dicen que dos días después rompió las cadenas del silencio y optó por denunciar que su renuncia fue el resultado de una suerte de maltrato del que fue objeto por parte de tribus al interior del partido. “Hubo algunos temas de maltrato”, dijo el actor. “Creo que hubo rudeza innecesaria en muchos temas (…) y no tengo ninguna necesidad de ello”, compartió el legislador con la prensa. Mayer Bretón también expresó su desacuerdo con que en la política “tienes que tragar sapos” y aprovechó para dar un recargón al instituto político que, dice, se ensañó con él, al exhibir que está colmado de grupos que buscan imponer sus intereses. Ante estas circunstancias, “no tengo ninguna posibilidad de tener un respaldo por ningún lado, entonces, si de todos modos no tengo respaldo y les molesta a algunos mi presencia, hay que tener dignidad y por eso tomé esta decisión”. Tsss.