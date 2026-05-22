Saúl condiciona

Comentan que, aunque finalmente el senador morenista Saúl Monreal ya bajó la guardia y apaciguó sus demandas para participar en la interna de su partido para buscar la gubernatura de su natal Zacatecas —después de que en reiteradas ocasiones un montón de voces del guinda, incluidos sus familiares, le insistieran que no es un buen momento para él nada más porque su hermano gobierna esa entidad—, el legislador ofreció su repliegue a cambio de que la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, le permita estar bien involucrado en la definición de candidaturas de la 4T en esa entidad. Aunque algunos ven esto como un premio de consolación, otros advierten que podría tratarse más bien de un costoso condicionamiento que permitiría al menor de la dinastía Monreal afianzar su poder y colocar a sus allegados tanto en el Gobierno estatal como en otros cargos clave. El expresidente municipal de Fresnillo, nos cuentan, declaró: “Es que no nada más es la gubernatura. Yo lo que he dicho es privilegiar el triunfo de Morena en Zacatecas. Como en otras entidades, están las presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales. Entonces hay mucho”. ¡Qué tal!