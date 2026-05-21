Mullin y Sheinbaum abordan crimen organizado, migración y control fronterizo.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo centrada en grupos del crimen organizado, tráfico de personas, migración irregular y control fronterizo. Todos temas prioritarios dentro de la agenda bilateral que Washington busca reforzar con México.

Mullin difundió el mensaje después del encuentro con Sheinbaum y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson. En su publicación, el funcionario señaló que la conversación abordó “prioridades clave” para su país, entre ellas el fortalecimiento de los esfuerzos mexicanos contra los “narcoterroristas”.

Al colocar el combate al tráfico de personas y drogas dentro de los puntos centrales, Mullin sostuvo que ambos países deben mantener los avances contra esas redes criminales. También habló de reforzar compromisos operativos para la frontera común y prevenir la migración ilegal.

Desde la óptica estadounidense, el funcionario vinculó estos temas con la política migratoria del presidente Donald Trump. “Hemos logrado una seguridad fronteriza histórica en Estados Unidos”, escribió Mullin en redes sociales, al defender que las alianzas sólidas y la coordinación continua son clave para “hacer a América segura de nuevo”.

La Cancillería mexicana reportó que la colaboración entre ambos países ha contribuido a una reducción del 90 por ciento en los encuentros con personas migrantes en situación irregular en la frontera sur de Estados Unidos entre octubre de 2024 y mayo de 2026.

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JVR