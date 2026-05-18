PAN presume avance en las preferencias

El dirigente nacional de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que su partido registró un avance de 14 puntos en la preferencia electoral durante el último año, al pasar de siete a 21 por ciento, de acuerdo con encuestas recientes y mediciones internas citadas por este instituto político.

De acuerdo con el dirigente panista, estos números colocan al albiazul como la fuerza opositora con mayor crecimiento rumbo a los comicios del siguiente año.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este partido también atribuyó a esas mediciones una disminución en la popularidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum y una caída marcada en la aceptación electoral de Morena, sin precisar casas encuestadoras ni periodo de levantamiento.

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El Dato: Jorge Romero sostuvo que el crecimiento del PAN responde a un partido político con respuestas a una ciudadanía en busca de gobernantes que ofrezcan soluciones.

Romero Herrera sostuvo que el avance de Acción Nacional ocurre pese al uso del aparato estatal por parte del oficialismo. “Somos el partido que más está creciendo en México, y lo estamos haciendo porque la gente ya se dio cuenta de que somos la verdadera opción de cambio en este país, ya que estamos del lado de las familias y defendemos sus libertades”, dijo.

El líder blanquiazul insistió en que el contexto electoral comienza a definirse con claridad. “El tiro es Morena contra el PAN. Hoy Acción Nacional representa la alternativa real de cambio frente a un régimen que ha decepcionado a millones de mexicanas y mexicanos”, enfatizó.

También vinculó el repunte de Acción Nacional con lo que llamó buenos gobiernos panistas y una agenda centrada en soluciones para la ciudadanía. El dirigente sostuvo que su partido ofrece una propuesta basada en la defensa de las libertades, el respaldo a las familias mexicanas y el combate al crimen organizado.

La acusación más dura del dirigente panista apuntó contra los gobiernos de Morena. Romero Herrera afirmó que la caída atribuida a ese partido y a la Presidenta se relaciona con señalamientos por vínculos entre el oficialismo y el crimen organizado. El posicionamiento panista no incluyó documentos adicionales para respaldar esa afirmación.

Con ese argumento, Romero Herrera contrastó la actuación de gobiernos panistas con la que atribuyó a administraciones morenistas. “La gente ya entendió; mientras ellos se alían con el crimen organizado, nosotros lo enfrentamos; mientras ellos encubren a sus narcos gobernantes como Rubén Rocha, nosotros destruimos narcolaboratorios como lo hizo nuestra gobernadora Maru Campos en Chihuahua”. Para el dirigente panista, la pregunta de fondo es “¿quién está del lado del crimen y quién está del lado de las familias mexicanas?”.

Además, criticó los actos políticos realizados por Morena en Chihuahua, a los que calificó como un “ridículo”. Según el dirigente, esas movilizaciones buscan desviar la atención de los señalamientos contra gobiernos surgidos de ese partido y de las acusaciones públicas que han marcado el debate político en torno a la seguridad.

También calificó lo ocurrido en Chihuahua como una estrategia de Morena basada en conflicto, desinformación y distractores políticos. El partido aseguró que en la entidad “se gobierna con responsabilidad, no con pretextos” y afirmó que continuará con el combate al crimen organizado “sin pactos ni simulaciones”.