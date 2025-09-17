Buque Escuela ’Cuauhtémoc’ zarpa para realizar pruebas tras mantenimiento mayor.

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informa que hoy, el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, realizó maniobras de zarpe con el fin de efectuar Pruebas de Aceptación en la Mar (SAT / Sea Acceptation Tests), al término de las reparaciones correspondientes realizadas en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD, ambos en Nueva York.

Cabe destacar, que las Pruebas de Aceptación en la Mar, son ensayos o verificaciones que se realizan a bordo de un buque, para comprobar las condiciones de operación de los sistemas y equipos para que cumplan con las normas de funcionamiento antes de ser recibidos de manera formal por la institución por parte del astillero.

Aunado a lo anterior, el velero tiene previsto retornar al puerto de Nueva York el próximo 20 de septiembre, tentativamente en el muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, para que el Buque Escuela Cuauhtémoc termine su alistamiento previo al zarpe.

El Buque Escuela Cuauhtémoc no solo es un navío, es símbolo de disciplina, formación y orgullo naval; el Embajador y Caballero de los Mares volverá a desplegar sus velas, llevando consigo el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a todo el mundo.

JVR