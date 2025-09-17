‘Andy’ López Beltrán niega amparos contra cualquier captura y vínculos con huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano, Gonzalo Alfonso López Beltrán, hayan tramitado una serie de recursos contra cualquier detención.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador también negó los señalamientos que vinculan a su familia con la red de huachicol fiscal que involucraría a marinos, funcionarios y empresarios mexicanos.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, “Andy” dijo desconocer a quienes tramitaron los amparos en diversos juzgados y acusó a sus “adversarios” de orquestar una “campaña de desprestigio” para vincularlo a él y a su familia “con una práctica delictiva con la cual no sólo no tenemos nada que ver, sino que estamos de acuerdo en continuar con su combate y desmantelamiento”.

“En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo. No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación. Se trata, una vez más, de un montaje”, afirmó.

López Beltrán también solicitó al Poder Judicial investigar los recursos legales a los que, junto a su hermano, renunció “tajantemente” al considerarlos “una operación malintencionada planeada y orquestada desde varios frentes”.

Más temprano, se dio a conocer que un juez federal con sede en Zacatecas otorgó una suspensión de plano a Andrés Manuel López Beltrán y a su hermano, Gonzalo Alfonso López Beltrán, que impide su detención.

La medida también fue otorgada al contraalmirante Fernando Farías Laguna, vinculado a la red de huachicol fiscal y contra quien existe una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol.

De acuerdo con el periodista Claudio Ochoa Huerta, el recurso fue promovido por un abogado llamado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, aunque no firmó el documento.

Por lo anterior, Andrés Manuel López Beltrán señaló al "hampa del periodismo, cuyos jefes son la mafia del poder económico en este país y los deudos del extinto sistema de corrupción institucional".

En entrevista con El Universal, Francisco Javier Rodríguez negó haber tramitado algún amparo a favor de los hermanos López Beltrán y afirmó que alguien estaría suplantando su identidad , situación que denunciará ante la Fiscalía de Zacatecas.

Con información de Tanía Gómez.

