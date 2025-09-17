Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay; será trasladado a México

El exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado de Paraguay, donde fue detenido la semana pasada, por lo cual autoridades mexicanas viajaron a dicho país para trasladarlo a territorio nacional y ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

La información fue confirmada por el titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

“Gracias al trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, @FGRMexico, el Centro Nacional de Inteligencia, @SRE_mx, el @INAMI_mx, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplir la orden de aprehensión en su contra”, escribió Omar García Harfuch en su cuenta de redes.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal agradeció a las autoridades del país sudamericano por el apoyo brindado.

“Agradecemos la firme colaboración y apoyo de @PresidenciaPy, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país. El detenido será ingresado al CEFERESO 1 para continuar su proceso jurídico. Con estas acciones, reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad”.

En tanto, las autoridades paraguayas informaron sobre la expulsión del presunto delincuente.

“El Ministerio Público, a través de su Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa (UASI), coordinó con las autoridades nacionales y del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos la expulsión y entrega directa del ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, en cumplimiento de una decisión migratoria soberana del Estado paraguayo.

“El procedimiento tuvo lugar este 17 de septiembre de 2025, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés”, informó la Fiscalía de Paraguay.

De acuerdo con las autoridades paraguayas, la acción fue operada por el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer; el juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno, Osmar Legal; el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter; y autoridades diplomáticas y judiciales de México, conforme a lo dispuesto por la Ley De Migraciones de Paraguay.

La entrega se concretó a las 17:00 horas de este miércoles, tiempo local en Paraguay, en coordinación interinstitucional.

Se espera que Hernán Bermúdez Requena llegue a México pasada la medianoche y se le ejecutará la orden de aprehensión para así ser ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1., ubicado en el Estado de México.

